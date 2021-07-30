Оккупанты накрыли ВСУ минометным обстрелом

Оккупанты атаковали ВСУ из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

29 июля вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку Широкино, Водяного Мариупольского района, Шумов, Южного Бахмутского района, Авдеевки Покровского района Донецкой области и также Золотого-4 Северодонецкого и Новотошковского Попаснянского района Луганской, отчитываются в ООС.

Кроме того, неподалеку Зайцевого Бахмутского района российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ", - сообщили в ООС.

Сегодня утром нарушений режима тишины не фиксировали.

28 июля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из из минометов 82-го, 120-го калибра, ручных противотанковых, автоматических станковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Донецкой области, в частности Зайцевого, Южного Бахмутского района, Водяного, Песков, Каменки Ясиноватского района, Широкиного, Водяного Марупольського района, Авдеевки Покровского района, а также Новотошковского Попаснянского района Луганской.