На Донбассе пытались взорвать авто СБУ

В Луганской области под служебным автомобилем СБУ заметили сумку с вероятной взрывчаткой.
Ее нашли охранники, когда проверяли машину после заезда на территорию управления, сообщила полиция Луганской области в Facebook.
На место происшествия сразу вызвали взрывотехников и кинологов. Территорию оцепили, а из административного здания рядом эвакуировали работников.
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Предмет, похожий на взрывчатку было прикреплено к днищу авто. Из него торчали несколько проводов разного цвета.
30 июня в Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик для уничтожения бомб. Пострадали 17 человек.
В тот день к правоохранителям обратились относительно незаконных фейерверков. Позже полицейские обнаружили большое количество коммерческих фейерверков, а также самодельную взрывчатку.
Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники сами намеренно взорвали устройства в грузовике.
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