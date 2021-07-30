На Донбассе пытались взорвать авто СБУ

В Луганской области под служебным автомобилем СБУ заметили сумку с вероятной взрывчаткой.

Ее нашли охранники, когда проверяли машину после заезда на территорию управления, сообщила полиция Луганской области в Facebook.

На место происшествия сразу вызвали взрывотехников и кинологов. Территорию оцепили, а из административного здания рядом эвакуировали работников.

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Предмет, похожий на взрывчатку было прикреплено к днищу авто. Из него торчали несколько проводов разного цвета.

30 июня в Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик для уничтожения бомб. Пострадали 17 человек.

В тот день к правоохранителям обратились относительно незаконных фейерверков. Позже полицейские обнаружили большое количество коммерческих фейерверков, а также самодельную взрывчатку.

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники сами намеренно взорвали устройства в грузовике.