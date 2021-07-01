Взорвалась полицейская машина: 17 человек пострадали

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В среду, 30 июня, в Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик для уничтожения бомб. Пострадали 17 человек.

Об инциденте сообщило издание CNN.

Руководитель департамента полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур сообщил, что в среду к правоохранителям обратились относительно незаконных фейерверков. Позже полицейские обнаружили большое количество коммерческих фейерверков, а также самодельную взрывчатку.

По словам Мура, взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники сами намеренно взорвали устройства в грузовике.

В результате пострадали 17 человек. Из них 10 полицейских, еще семь – гражданские.

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Одного человека арестовали и обвинили в незаконном владении разрушительными устройствами. Нелегальные фейерверки привезли из другого штата. Их планировали реализовать накануне Дня независимости США, 4 июля.

По словам мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, инцидент будет полностью расследован.

"Незаконные фейерверки представляют большую опасность и могут стоить жизни. Мы привлечем к ответственности тех, кто ими пользуется и обладает, в полной мере закона", - заявил мэр.

На рынке в районе Садр-Сити в иракском Багдаде произошел взрыв. По меньшей мере 11 человек получили ранения. Это было второе нападение на Садр-Сити и третье нападение на рынок в Багдаде в этом году.