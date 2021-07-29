Российские войска заминировали окраину села

28 липня збройні формування Росії 13 разів порушили режим тиші. Фото: facebook.com/pressjfo.news

28 июля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из из минометов 82-го, 120-го калибра, ручных противотанковых, автоматических станковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Донецкой области, в частности Зайцевого, Южного Бахмутского района, Водяного, Песков, Каменки Ясиноватского района, Широкиного, Водяного Марупольського района, Авдеевки Покровского района, а также Новотошковского Попаснянского района Луганской, отчитываются в ООС.

Кроме того, в районе Южного враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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По состоянию на утро 29 июля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не было.

27 июля вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Водяного, Катринивкы, Каменки Донецкой области и Золотого-4, Луганской.