В годовщину "режима тишины" на Донбассе оккупанты били из минометов

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27 июля вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Стреляли из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Водяного, Катринивкы, Каменки Донецкой области и Золотого-4, Луганской, сообщают в ООС.

Сегодня утром оккупанты трижды атаковали украинских военных в Донецкой области. Целились в направлении сел Зайцево, Пески и Водяное из минометов 82-го и 120 калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Перемирие, объявленное президентом Зеленским год назад, в июле 2020 года, полностью провальное. Россия не признает себя стороной конфликта и подталкивает Киев к переговорам с псевдореспубликами. Путин никогда не соблюдал перемирие, потому что всегда официально заявлял, что "их там нет".