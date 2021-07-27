"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия

Олег Жданов: "Перемирие полностью провальное. Кроме нас, никто не выполнял своих обязательств". Фото: Радио Свобода

Перемирие, объявленное президентом Зеленским год назад, в июле 2020 года, полностью провальное. Россия не признает себя стороной конфликта и подталкивает Киев к переговорам с псевдореспубликами. Путин никогда не соблюдал перемирие, потому что всегда официально заявлял, что "их там нет".

Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Одним из крупнейших достижений Зеленского на должности президента украинцы называют самое продолжительное в истории вооруженного конфликта на востоке Украины перемирие. Но периодически вспыхивали локальные боевые действия, гибли люди. Насколько это перемирие является успешным?

Оно полностью провальное. Кроме нас, никто не выполнял своих обязательств. Российская Федерация и в дальнейшем обстреливала наши позиция, нанося нам потери. Это была мертворожденная идея. До этого у нас было не одно перемирие — хлебное, школьное, пасхальное... Скоро мы уже побьем рекорд Югославии — там было 24 перемирия в Боснийской войне. Пока не пришли войска НАТО и не разгромили обе стороны. Дело в том, что мы ни с кем не договаривались об этом перемирии. Мы сообщили Россию и ОБСЕ, что всеобъемлюще прекращаем огонь. Россия практически сразу же заявила, что она не является стороной конфликта и не несет ответственности за выполнение обязательств другой стороной. А мы с другой стороной переговоров не вели. Поэтому перемирие было обречено на неудачу.

Что дал Украине год затишья на Донбассе? Укрепили ли мы наши вооруженные силы?

Это трудно назвать затишьем. То, что не пускают журналистов, и Министерство обороны рассчитывает реальное количество обстрелов — это не затишье. Прибывают борта с ранеными. На прошлой неделе в Киев пришел борт — это значит, что в Днепре и Харькове уже полные военные госпитали. В вооруженных силах полная деградация в плане морального состояния и боевого духа. Есть пул подразделений, которые постоянно участвуют в международных учениях. Они являются фасадом вооруженных сил, их постоянно освещают в СМИ. Но для большинства вооруженных сил ничего не изменилось. Как сидели в окопах — так и сидят. Как были батальоны неукомплектованы и ограничена боеспособность — так все и остается.

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Как повлияло перемирие на украинскую дипломатию? Достигли мы каких-либо успехов во внешней политике?

Проблема в том, что наш президент не знает, что делать завтра. Сегодня говорит одно, завтра другое. Стратегия у него отсутствует, даже на один-два шага вперед. Господин Кулеба (Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины. - Gazeta.ua) пытался действовать, но без особых результатов. Яркий пример — "Северный поток-2". Разве наши политики не читали документ, подписанный в декабре 2019 года на Парижском саммите? При том, что экономика Европы растет, и соответственно растет потребность в газе — контракт подписан на уменьшение транзита. И никто не понял, что где-то будет альтернатива нашей газотранспортной системе? И таких примеров множество.

В последнее время вновь встал вопрос проведения выборов на оккупированной территории через формулу Штайнмайера. Есть соображения, что Россия использовала перемирие для навязывания своего сценария по Донбассу. Насколько они справедливы?

Россия вполне равнодушна к этому перемирию. Осенью 2020 года Путин заявил, что не о чем говорить с Зеленским, он не выполняет обещаний. С 2014 года позиция России не изменилась ни на йоту, и она жестко стоит на ней. Поэтому Путин отказывался от встречи и тет-а-тет, и в нормандском формате. Он заявлял — разговаривать о Донбассе не будем, идите в Донецк и Луганск и там ведите переговоры. Время Путину не мешает — он просто выжидает. Относительно заявлений Германии. Формула Штайнмайера — это те же "Минские договоренности", только расписаны пошагово. Собственно, юридически такого документа даже не существует. Просто Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел Германии, предложил: если вы не можете выполнить Минские договоренности — давайте распишем их на маленькие шаги, чтобы выполнять постепенно. Месяц назад Штайнмайер на встрече с журналистами сказал, что никакой формулы не существует — он просто предложил методику выполнения. Почему Германия так настаивает сейчас на выполнении этой формулы? Говоря военным языком — это "дембельский аккорд" госпожи Меркель. Она в очередной раз демонстрирует Путину полную лояльность. Явно не обошлось без просьбы последнего надавить на Украину — и Меркель охотно это сделала. Вместо этого она получила "Северный поток-2". У полистсилы Меркель — Христианско-демократического союза — проблемы с рейтингом, он проседает. А такие победы, как запуск "Северного потока-2" и внешнеполитическое достижение — принуждение Украины к выполнению Минских договоренностей — могут его поднять. При этом Меркель безразлично, как они будут выполнены — в нашем или в русском контексте. Но поскольку она обязана Путину канцлерским креслом — потому и играет в его пользу. Я бы не хотел, чтобы господин Зеленский протянул это политическое решение через парламент, потому что вспоминаю события августа 2015 года. Тогда под Верховной Радой проходили массовые протесты, потому что пытались протащить закон об особом статусе.

Россия никогда не выполняет условия перемирия. Потому что "их там нет", как говорит Путин. А мы молча соглашаемся

Россия использует перемирие для проведения учений на оккупированной территории и передислокации войск. Значит ли это, что она готовится к срыву перемирия и новой горячей фазе?

Россия никогда не выполняет условия перемирия. Потому что "их там нет", как говорит Путин. А мы молча соглашаемся. Мы же не говорим на международном уровне, что Россия — сторона конфликта. Наш президент вообще панически боится Путина и упоминаний о нем и России. Даже во время выступления к годовщине катастрофы MH17 он не решился назвать Россию причастной к сбиванию Боинга. Хотя проходит международный суд, в материалах которого четко прописана причастность высшего руководства Российской Федерации. Россия готовится к военным учениям. Эти учения плановые, они происходят каждые четыре года. В этом году учения будут проходить вдоль западной границы Беларуси. Они хотят имитировать ситуацию накануне Первой мировой войны. Эти учения нацелены на то, чтобы продемонстрировать НАТО, какая мощная Россия, и если с ней не считаться — она может развязать войну, хоть региональную, хоть мировую. Украину же как государство Путин вообще не рассматривает. Последняя неделя — ухудшение ситуации на Донбассе и увеличение количества обстрелов. Это может быть прикрытием переброски войск западного военного округа в Беларусь. А заодно возможностью еще раз надавить на Украину, заставив Зеленского ехать на переговоры в Донецк и Луганск.

Мы сами замораживаем этот конфликт и оттягиваем решения этой ситуации

Как в целом можно оценить год затишья на фронте? Каковы его положительные и отрицательные аспекты?

Мы сами замораживаем этот конфликт и оттягиваем решения этой ситуации. Мы страдаем больше всего, потому что несем потери — война идет на нашей территории. Если Зеленскому нужно время для подготовки политических и военных решений — будем считать, что это цена его политического роста. Надеюсь, что с началом нового политического сезона он развернет политическую деятельность. С другой стороны, чтобы успешно развивать политическое направление решения этих вопросов — надо начинать с военного. Пока у нас не будет вооруженных сил, которые способны выполнить задачи по восстановлению территориальной целостности Украины — мы на переговорах никто. С нами не будут разговаривать, если у нас за спиной нет силы, способной решить территориальную проблему.

27 июля 2020 года на Донбассе был объявлен полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Это самый длительный период перемирия за все семь лет войны на Востоке Украины. Количество обстрелов и потерь резко сократилось. Тем не менее другая сторона нередко игнорировала перемирие и проводила обстрелы украинских позиций. За год перемирия зафиксировано 2186 обстрелов, в результате которых погибли 53 украинских военных и 147 были ранены. В течение апреля 2014 года погибло 14 украинских бойцов — это были самые большие потери со времен объявления перемирия.