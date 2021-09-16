Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области враг обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

"В направлении Южного Бахмутского района вооруженные формирования РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Авдеевки Покровского района Донецкой области российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

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Обстрелы боевиков на Донбассе в течение 11-12 сентября стали одними из самых масштабных за последние пять лет. В результате вражеского огня за двое суток погибли четверо украинских военных, еще 15 получили ранения.