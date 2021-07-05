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понедельник, 05 июля 2021 08:24

Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Есть раненый и погибший

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Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Есть раненый и погибший
Боевики засыпали украинцев обстрелами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

4 июля вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб от ранения. Еще один пострадал от осколков. Его доставили в больницу, состояние удовлетворительное.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции Украины вблизи таких населиних пунктов Донецкой области: Водяное, что на Приазовье, Авдеевка Покровского района, Мирное и Тарамчук Волновахского района, Березовое Марьинского района, отчитываются в ООС.

На вражескую атаку украинские военные стреляли в ответ.

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Сегодня утром зафиксовалы три нарушение тишины со стороны оккупантов. Целились у Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 в Северодонецком районе Луганской области враг бил из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески в Ясиноватском районе Донецкой области позиции украинцев обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У поселка Мирное Донецкой области погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". Это произошло среди белого дня, 4 июля. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 года призывался в ряды Вооруженных Сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".

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Дата
05
июля

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