Путин заявил Макрона о "деструктивных действиях" Украины по Донбассу

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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на якобы "деструктивные действия" Украины в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - утверждает Москва.

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Также РФ хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Кремле считают это обязательствами Украины.

Ранее лидеры Евросоюза отказались от встречи с Путиным.