Оккупанты на Донбассе били из гранатометов и пулеметов

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в штабе.

Отмечается, что российские оккупанты били в направлении Нью-Йорка и Крымского Донецкой области со станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Новолуганского на Луганщине противник трижды обстрелял наши позиции - из стрелкового оружия и с подствольных гранатометов. В районе Южного оккупанты прицельно стреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили врага прекратить огневую активность.

По состоянию на утро 7 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них четыре тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены. По политическим и религиозным обвинениями 121 гражданин Украины находится в тюрьмах оккупированного Крыма и России. В частности, 86 крымских татар. 71 человека уже осудили на длительные сроки.