Оккупанты изрешетили пулями украинские позиции

Вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Фото: УНИАН

21 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Водяного, что возле Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - отметили в сообщении.

О действиях формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 07:00 22 августа нарушений режима тишины не зафиксировали.

16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела боевиков погиб украинский воин.