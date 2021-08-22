Оккупанты изрешетили пулями украинские позиции

21 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Водяного, что возле Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.
Вблизи Золотого-4 российские наемники стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новолуганского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - отметили в сообщении.
О действиях формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 07:00 22 августа нарушений режима тишины не зафиксировали.
16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела боевиков погиб украинский воин.
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