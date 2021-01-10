Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов

Среди украинских воинов потерь нет. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 9 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного, вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, передает штаб ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет.

"С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавляют в генштабе.

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В течение 5-7 января СММ ОБСЕ зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 71 - на Луганщине.