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четверг, 22 июля 2021 08:41

Оккупанты атаковали ВСУ ракетами и минами. Есть травмирован

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Оккупанты атаковали ВСУ ракетами и минами. Есть травмирован
Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

21 июля российские вооруженные формирования трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Одного военного задело осколками. Сейчас он в больнице, состояние - удовлетворительное.

Вчера больше всего досталось украинским позициям в Донецкой области. В частности стреляли в направлении Авдеевки Покровского района, Песков Ясинувацького района и Марьинки, отчитываются в ООС.

Боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Сегодня утром оккупанты режима прекращения огня не нарушали.

20 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Стреляли из минометов 120-го калибра, автоматических, ручных, станковая противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

Один украинский воин получил огнестрельное ранение. Сейчас находится в больнице, его состояние - удовлетворительное.

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