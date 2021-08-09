Оккупанты атаковали ВСУ из гранатометов. Чем все закончилось

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.
"Боевых потерь среди военных ВСУ нет. На враждебные обстрелы украинские воины открывали огонь в ответ", - отчитываются в ООС.
В частности вчера боевики стреляли вблизи Светлодарска Бахмутского района Донецкой области. Использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
У Золотого-4 Северодонецкого района Луганской вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Широкино Мариупольского района Донецкой области целились из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
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В направлении населенного пункта Новоалександровка Попаснянского района Луганской области противник стрелял из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сегодня утром нарушений тишины со стороны наемников РФ не фиксировали.
За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Есть погибший и двое раненых. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь.
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