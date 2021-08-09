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понедельник, 09 августа 2021 08:58

Оккупанты атаковали ВСУ из гранатометов. Чем все закончилось

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Оккупанты атаковали ВСУ из гранатометов. Чем все закончилось
8 августа боевики 4 раза обстреляли украинцев. Фото: facebook.com/pressjfo.news

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.

"Боевых потерь среди военных ВСУ нет. На враждебные обстрелы украинские воины открывали огонь в ответ", - отчитываются в ООС.

В частности вчера боевики стреляли вблизи Светлодарска Бахмутского района Донецкой области. Использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Золотого-4 Северодонецкого района Луганской вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Широкино Мариупольского района Донецкой области целились из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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В направлении населенного пункта Новоалександровка Попаснянского района Луганской области противник стрелял из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня утром нарушений тишины со стороны наемников РФ не фиксировали.

За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Есть погибший и двое раненых. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь.

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