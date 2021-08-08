Черные сутки на передовой: в штабе сообщили о потерях

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Есть погибший и двое раненых. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь, сообщили в штабе ООС.

В направлении Песков, Шумов и Невельского в Донецкой области российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В направлении Крымского и Золотого-4 на Луганщине враг бил со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 90% успеха в вопросе установления мира на Донбассе зависит от президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда является еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу.