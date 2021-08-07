На Донбассе убили украинского воина, еще одного ранили

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 828
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2620
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 297
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 441
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2215
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 12033
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
2 Просмотров: 1008
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1026
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 864
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 621
Фото
Все фото
18
8
11
11
6
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель
Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель
В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
В зоне ООС прошли учения морских пехотинцев
В зоне ООС прошли учения морских пехотинцев
Горели вместе с боеприпасами: боевики подожгли собственные позиции
Горели вместе с боеприпасами: боевики подожгли собственные позиции
Видео
Все видео
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"
Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Интервью
1/5
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
2 Просмотров: 765
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 261
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 855
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1953
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 360
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 15:44

На Донбассе убили украинского воина, еще одного ранили

  Комментировать
На Донбассе убили украинского воина, еще одного ранили
Оккупанты убили украинского защитника. Фото: ua.news

В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Пески погиб украинский военный.

Еще один воин получил ранения. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Русские наемники, нарушая Минские договоренности, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

Вследствие поражения один военнослужащий из состава ООС погиб. Еще один получил ранения. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко

На обстрел противника украинские военные открыли огонь в ответ.

7 и 8 августа во всех населенных пунктах Покровской ТГ Донецкой области объявили траур по шести горнякам, трагически газиблимы результате аварии на шахте АО "Шахтоуправление" Покровское "группы" Метинвест ".

Трагические события произошли 31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района. Произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожогового отделения Краматорского городского больнице. От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров умерли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе убили украинского воина, еще одного ранили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни Просмотров: 19089
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 12042
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7263
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
5
 Просмотров: 6174
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5274
Донбасс
Объявили день траура по погибшим от взрыва горняками
Объявили день траура по погибшим от взрыва горняками Просмотров: 243
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
 Просмотров: 90
Декоммунизация в действии - улицы в Зайцево получили имена украинских патриотов
Декоммунизация в действии - улицы в Зайцево получили имена украинских патриотов Просмотров: 369
Ветеран Петр Коханюк собрал тысячи долларов для армии на заработках
Ветеран Петр Коханюк собрал тысячи долларов для армии на заработках Просмотров: 720
Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко
Школа в Краматорске получила имя убитого россиянами подростка Степана Чубенко Просмотров: 261
Больше всего комментируют
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
3
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
3
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
2
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Голосов: 11460
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть