В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Пески погиб украинский военный.

Еще один воин получил ранения. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Русские наемники, нарушая Минские договоренности, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

Вследствие поражения один военнослужащий из состава ООС погиб. Еще один получил ранения. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

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На обстрел противника украинские военные открыли огонь в ответ.

7 и 8 августа во всех населенных пунктах Покровской ТГ Донецкой области объявили траур по шести горнякам, трагически газиблимы результате аварии на шахте АО "Шахтоуправление" Покровское "группы" Метинвест ".

Трагические события произошли 31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района. Произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожогового отделения Краматорского городского больнице. От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров умерли.