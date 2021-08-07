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Объявили день траура по погибшим от взрыва горняками

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Объявили день траура по погибшим от взрыва горняками
В Погровський ТГ объявили траур по трагически погибшим горнякам. Фото: pravda.com.ua

7 и 8 августа во всех населенных пунктах Покровской ТГ Донецкой области объявили траур по шести горнякам, трагически газиблимы результате аварии на шахте АО "Шахтоуправление" Покровское "группы" Метинвест ".

Об этом сообщили на сайте Покровского городского совета.

"На время двухдневного траура просьба ко всем органам государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений общества вывесить приспущен Государственный флаг Украины и отменить любые развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, а также внести соответствующие изменения в теле- и радиопрограмм", - говорится в сообщении.

Трагические события произошли 31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района. Произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожогового отделения Краматорского городского больнице. От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров умерли.

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В больницах Покровская и Краматорска медики продолжают бороться за жизнь и здоровье четырех горняков. Состояние троих шахтеров удовлетворительное, еще одного - стабильно тяжелое.

Семьям погибших шахтеров шахтоуправления выплатит материальные компенсации и окажет финансовую помощь в организации похорон, сообщает "Сегодня". Семьям пострадавших шахтеров также обещают выплатить денежные компенсации, оплатить лечение и реабилитацию. Детям погибших и пострадавших горняков предприятие пообещало оплатить обучение в украинских вузах.

В поселке городского типа Удачное Покровского района Донецкой области 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницу попали 10 горняков. Один человек умер в больнице.

Взрыв произошел примерно в 5:12 на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

В результате взрыва пострадали 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации.

5 августа в ожоговом отделении больницы Краматорска области умерли еще двое горняков.

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