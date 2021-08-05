Взрыв на шахте унес жизни еще двух горняков

31 июля на шахте "Покровское" произошел взрыв. Пятеро погибших. Фото: vchasnoua.com

В ожоговом отделении больницы Краматорска Донецкой области умерли еще двое горняков, пострадавших при взрыве на шахте "Покровское".

За жизни еще пятерых пострадавших борются медики, сообщил в Facebook глава профсоюза горняков нардеп Михаил Волынец.

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"Это боль. В ожоговом отделении скончались еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - говорится в сообщении.

В общем взрыв унес уже пять жизней шахтеров.

31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк скончался на месте, еще девять с ожогами разной степени - в больнице.