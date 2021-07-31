Произошел взрыв на шахте. Есть погибший

При проведении буровзрывных работ произошел взрыв воздушно-метановой смеси на горизонте 815 метров в шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области. Фото: pexels.com

В поселке городского типа Удачное Покровского района Донецкой области 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницу попали 10 горняков. Один человек умер в больнице.

Взрыв произошел примерно в 5:12 на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва пострадали 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Центральную районную больницу города Покровск.

"От полученных травм в больнице умер один человек - сотрудник подрядной организации. Остальные люди, которые были в шахте в момент взрыва, находятся под контролем, им оказана необходимая помощь", - говорится в официальном сообщении группы "Метинвест".

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте аварии работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда - 6 человек и 1 единица техники.

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На Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Радиация попадает в воду жителей оккупированных территорий после прекращения водоотведения на шахте "Юнком", сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.