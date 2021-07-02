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Донбасс на грани экологической катастрофы. Зацепит и Россию

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Донбасс на грани экологической катастрофы. Зацепит и Россию
Людям грозит радиация, которая из шахт попадает в источники питьевой воды. Фото: ЗН

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа.

Радиация попадает в воду жителей оккупированных территорий после прекращения водоотведения на шахте "Юнком", сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников "РБК Україна".

"За несколько месяцев мы получим экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

Закрыв и затопив десятки шахт оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды. 800 тыс. украинцев на временно оккупированных территориях подвергаются опасности.

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Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный сообщил, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Сейчас радиационный фон там в пределах нормы.

Российские оккупанты пытаются найти наемников за 16,5 тыс. руб. среди жителей Донецка. Объявления о поиске наемников в незаконное вооруженное формирование "Сомали" боевики расклеили в маршрутках Донецка.

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Дата
02
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