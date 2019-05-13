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понедельник, 13 мая 2019 11:21

Огневое поражение с берега и с неба: как прикрывают украинских моряков

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Огневое поражение с берега и с неба: как прикрывают украинских моряков
112 Наев рассказал о огневое поражение с берега и с неба на Азовском море

Действия украинских военных на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба.

"Должна быть база для таких действий. И в ООС такая база уже есть. Она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили в российский порт. Они не ожидали и поздно отреагировали. Задержка в реагировании составила 2 часа, это корабли ВМСУ, малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил. Это было в октябре прошлого года у Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят", - говорит в ТСН бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Российская ФСБ в начале ООС пыталась осматривать наши корабли, но им этого не дали, заметил Наев.

"Вызывались корабли пограничной службы, принимались другие военные меры, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались усмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились. С начала ООС не было ни одного ухода украинского судна. Ни один ФСБивец на борт украинского корабля не зашел", - говорит военный.

Необходимость пребывания военных моряков в Мариуполе, Бердянске существует, если есть мощная поддержка с берега, подчеркнул Наев.

"Нам известно, что в настоящее время разработаны украинские корабельные ракеты, пусковые установки которых размещаются на берегу. Так же, как действует РФ - их корабли прикрывают как с берега, так и с воздуха, с временно оккупированных ими украинских земель. Мы видели это во время действий в Керченском проливе - все действия на море поддерживались с воздуха и земли", - добавил экс-командующий ООС.

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Россия имеет планы по решительного наступления на Украину и может начать агрессию более чем на десяти направлений на линии соприкосновения на оккупированном Донбассе.

Однако, Вооруженные силы готовы к такому сценарию и могут дать жесткий ответ врагу.

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Дата
13
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