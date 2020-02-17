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Офис генпрокурора разъяснил ситуацию со следователями по делу МН17

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Офис генпрокурора разъяснил ситуацию со следователями по делу МН17
Украинские прокуроры продолжают участвовать в расследовании сбития МН17. Фото: AFP

К работе международной следственной группы расследования сбивания самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" от Офиса генерального прокурора привлечены 4 представителя.

В Офисе генпрокурора Украины прокомментировали информацию об увольнении украинских прокуроров от участия в расследовании сбивания МН17, которая появилась в нидерландских СМИ.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено четыре представителя. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется девятью сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжелых уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, это позволит сохранить институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

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По сообщению нидерландской газеты NRC Next, всех шестерых украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании катастрофы рейса MH17, освободили от выполнения обязанностей во время реформы Генеральной прокуратуры Украины. Прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, потеряли работу.

Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что изменение украинских следователей в деле плановое и не повлияет на будущий судебный процесс в Гааге.

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