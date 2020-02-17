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Дело МН17: украинских прокуроров отстранили от расследования

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Дело МН17: украинских прокуроров отстранили от расследования
Прокуроры освобождены от своих обязанностей в ходе реформы. Фото: The Insider

Всех шестерых украинских прокуроров, которые участвовали в расследовании катастрофы рейса MH17, освободили от выполнения обязанностей в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, потеряли работу, сообщает нидерландская газета NRC Next.

Также уволили еще четырех прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию.

Но эта ситуация не повлияет на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Но увольнение является серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не менее года на то, чтобы ознакомиться с документами.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что смена украинских следователей является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс в Гааге.

Имена четырех подозреваемых Совместная следственная группа по делу о катастрофе малазийского Boeing объявила в июне 2019 года. Это бывший главарь разведки ДНР Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастен к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Первое заседание суда в Гааге состоится 9 марта.

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