Назначили дату первого слушания по делу катастрофы МН17

Впервые в Гааге будет заседать суд по делу катастрофы МН17 9 марта. Фото: img.zik.ua

9 марта во Гааге впервые будет заседать суд по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году.

По информации из российских СМИ, об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Она рассказала, что адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе, примут участие в заседании суда.

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"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - отметила Кутьина.

Россия посылала запрос Нидерландам, чтобы ей передали право судить трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Нидерланды отклонили просьбу России.