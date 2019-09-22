Один украинский военный получил ранения на Донбассе

Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Ukrlib

На Донбассе в течении суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Противники применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки с направления Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки с направления Докучаевска - с автоматического гранатомета; неподалеку Водяного с направления Ужовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского с направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: возле Крымского с направления Сентяновки и Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского с направления "Шахта им.Гагарина" - минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько боевиков сдались Украине за все время войны

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести.

Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России. Тяжелая бронетехника стоит в 15 км от границы с Украиной.