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воскресенье, 22 сентября 2019 19:51

Один украинский военный получил ранения на Донбассе

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Один украинский военный получил ранения на Донбассе
Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Ukrlib

На Донбассе в течении суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Противники применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки с направления Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки с направления Докучаевска - с автоматического гранатомета; неподалеку Водяного с направления Ужовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского с направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: возле Крымского с направления Сентяновки и Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского с направления "Шахта им.Гагарина" - минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести.

Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России. Тяжелая бронетехника стоит в 15 км от границы с Украиной.

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