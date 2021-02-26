"Очередная попытка нарушить государственный суверенитет Украины" - МИД об участии жителей ОРДЛО в выборах в Госдуму

Участие украинских граждан в выборах в Госдуму незаконна - МИД Украины. Фото: РИА Новости

Участие жителей оккупированных территорий в российских выборах назвали в Министерстве иностранных дел Украины "очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины".

Об этом говорится в комментарии МИД для "Радио Свобода".

Так отреагировали в украинском ведомстве на озвученное пресс-службой российского ЦИК намерение привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса, имеющих российские паспорта.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными. Россия сознательно разрушает Минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта", - сказал представитель ведомства Олег Николенко.

В МИД отметили, что участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украина, ни международным сообществом. И призвали украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в выборах в Госдуму России осенью 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Получила российский паспорт, чтобы не забрали дом"

По данным Кабмина, РФ выдала более 400 тыс. российских паспортов украинским гражданам на оккупированном Донбассе и 2,5 млн жителям оккупированного Крыма.

Подобную схему с участием жителей оккупированных территорий российские власти вводила и в 2020 году во время голосования за изменения в Конституции России. Тогда МИД Украины также осудили это.

Украинский журналист Павел Казарин избавился от российского гражданства. Об этом он написал в Facebook во вторник. Казарина паспортизировали после российской оккупации Крыма. Он родом из Симферополя.