Украинский журналист избавился от российского паспорта

Павел Казарин - известный публицист, работает ведущим программы "Обратный отсчет" на телеканале UA: ПЕРВЫЙ.

Украинский журналист Павел Казарин избавился от российского гражданства. Об этом он написал в Facebook во вторник.

Казарина паспортизировали после российской оккупации Крыма. Он родом из Симферополя.

"После долгих раздумий российский МИД вычеркнул меня из списка российских граждан", - написал журналист.

В прошлом году в июне Казарин сообщил, что имеет российский паспорт, которого не может избавиться 2 года. Паспорт он получил после оккупации Россией Крыма, где журналист имеет прописку.

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.