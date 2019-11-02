Обстрелы продолжаются: какими били сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Позиции ВСУ обстреливали из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями: минометами, гранатометами, пулеметами и другим стрелковым оружием, сообщили в штабе ООС.
7 обстрелов наших позиций было на территории группировка "СХІД". Дважды из минометов и пулеметов стреляли у Старогнатовки. Стрелковое оружие использовали возле Талаковки, также выстрелы были недалеко от Новогнатовки. Дважды стреляли у Водяного на Приазовье, а вблизи Марьинки оккупанты стреляли из СПГ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов
В районе группировки "ПІВНІЧ" противник стрелял 6 раз. У Майорска со станковых противотанковых гранатометов. Также бои были возле Новолуганского, Хутора Свободного, Троицкого.
За сутки никто из военных ВСУ не погиб.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.
В октябре текущего года потери российских оккупационных войск в Донбассе составляют около 100 наемников, из них более 30 - погибшие.
Комментарии