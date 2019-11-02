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суббота, 02 ноября 2019 09:11

Обстрелы продолжаются: какими били сутки на Донбассе

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Обстрелы продолжаются: какими били сутки на Донбассе
За сутки никто из военных ВСУ не погиб. Фото: static.ukrinform.com

За прошедшие сутки, российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Позиции ВСУ обстреливали из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями: минометами, гранатометами, пулеметами и другим стрелковым оружием, сообщили в штабе ООС.

7 обстрелов наших позиций было на территории группировка "СХІД". Дважды из минометов и пулеметов стреляли у Старогнатовки. Стрелковое оружие использовали возле Талаковки, также выстрелы были недалеко от Новогнатовки. Дважды стреляли у Водяного на Приазовье, а вблизи Марьинки оккупанты стреляли из СПГ.

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В районе группировки "ПІВНІЧ" противник стрелял 6 раз. У Майорска со станковых противотанковых гранатометов. Также бои были возле Новолуганского, Хутора Свободного, Троицкого.

За сутки никто из военных ВСУ не погиб.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

В октябре текущего года потери российских оккупационных войск в Донбассе составляют около 100 наемников, из них более 30 - погибшие.

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