В октябре боевики понесли значительные потери на Донбассе

Реальные цифры могут быть больше. Фото: delo.ua

В октябре текущего года потери российских оккупационных войск в Донбассе составляют около сотни наемников, из них более 30 - погибшие.

"В октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых Л/ДНР и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - сообщили в штабе операции объединенных сил, ссылаясь на данные разведки.

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Военные Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий и проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Обнародованая информация - это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных.

За прошедшие сутки, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Между тем разведения войск в Золотом продолжается.