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Обстреливал луганский аэропорт: СБУ задержала боевика

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Обстреливал луганский аэропорт: СБУ задержала боевика
Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика. Фото: СБУ

СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который пытался выехать в оккупированный Донецк.

"Бывший боевик так называемого "батальона "Заря" террористической организации "ЛНР", задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк ", - сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, боевик является уроженцем Харькова. Он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Ранее задержанный в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

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Украинцев из колоний на оккупированных территориях Донбасса, которых передают в пенитенциарные учреждения на подконтрольной территории, пытаются вербовать представители "спецслужб" боевиков.

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