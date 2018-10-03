ОБСЕ призывает немедленно начать разминирование Донбасса

ОБСЕ призывает немедленно разминировать Донбасс. Фото: Корреспондент

ОБСЕ призывает приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине посла Эртугрула Апакана по результатам сегодняшней встречи в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Как известно, 30 сентября в Горловке в ​​результате подрыва на мине погибли трое детей, один ребенок был ранен. В тот же день еще один подросток получил ранения в результате обстрела в Старомихайловке. Очевидно, что есть необходимость принять срочные меры по гуманитарному разминированию. В этом связи мы с послом Эртугрул Апаканом разработали совместное заявление. мы среди прочего призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - заявил Сайдик.

Кроме призыва к разминированию, ОБСЕ также требует оповещать население о зонах риска и о уже разминированных участках.

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На заседании трехсторонней контактной группы комплекс вопросов по разминированию был в центре внимания ТКГ и ее рабочей группы по безопасности. Также обсуждались дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня.