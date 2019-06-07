Обострение продолжается - в госпиталь поступили новые раненные

Россияне продолжают нарушать режим тишины, который от украинцев требуют сохранять . Фото: ООС

В военный госпиталь поступили еще 3 защитников Украины.

Они получили ранения во время обстрела российских боевиков под селом Новолуганским, сообщают в пресс-центре ООС.

"По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского", - говорится в сообщении.

В ООС также добавили, что украинцы применили против российских захватчиков ответный огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не могли открыть огонь в ответ" - военный рассказал подробности боя

"Мы, объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом. За нами правда, мы защищаем родную землю, поэтому победа будет за нами", - добавили в ООС.

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 7 - получили ранения. На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью – Зеленский Артиллерийские обстрелы боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Передает пресс-служба президента Владимира Зеленского.