Обострение на Донбассе: Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата встретиться

Зеленский просит Меркель, Путина и Макрона о встрече в нормандском формате. Фото: "Ракурс"

Президент Украины Владимир Зеленский призывает руководителей стран-участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации на Донбассе.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом", - написал президент в Facebook.

Зеленский заявил, что Украина хочет мира и это неизменное стремление.

"Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил он.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - заявил президент.

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Зеленский написал, что Украина не оставит без ответа атаки на украинских военных.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаки на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной", - заявил он.

С начала суток 6 августа на фронте погибли 4 украинских военнослужащих. Об этом на дневном брифинге рассказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.