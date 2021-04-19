Обострение на Донбассе: в ОБСЕ призвали выполнять Венский документ

Генсек ОБСЕ также призвала воздержаться от дальнейшей эскалации. Фото: europeanwesternbalkans.com

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генсек этой организации Хельга Шмид обсудили эскалацию на восточных границах Украины и призвали к выполнению Венского документа.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Мы с генеральным секретарем провели плодотворную дискуссию... по поводу усиления напряжения в Украине и вокруг нее. Мы подчеркнули, что государства-участники должны действовать в соответствии с Венским документом, который является ключевым элементом нашей общей безопасности и важным инструментом укрепления доверия для уменьшения военных рисков", - заявила Анн Линде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир в Донбассе может зависеть от членства Украины в НАТО

Она добавила, что Шведское председательство в ОБСЕ и в дальнейшем будет способствовать деэскалации и предотвращению конфликтов в соответствии с принципами и обязательствами организации. Генсек ОБСЕ также призвала воздержаться от дальнейшей эскалации.

По сравнению с прошлым годом Россия в 1,5 раза увеличила полеты разведывательной авиации. Уровень военной угрозы вблизи украинских границ вырос. В то же время, пока критическую линию оккупанты не перешедшли, сообщил командующий Вооруженных сил Украины Сергей Наев.