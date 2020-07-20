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Обострение на Донбассе: Боевики убили украинского воина

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Обострение на Донбассе: Боевики убили украинского воина
Пророссийские боевики убили украинского воина в районе Шумов. Фото: Facebook/ООС

Российские наемники 20 июля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

Как сообщает штаб ООС, вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания военнослужащий Вооруженных сил Украины получил смертельное пулевое ранение.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", — говорится в сообщении.

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13 июля вблизи поселка Зайцево в Донецкой области во время эвакуации тела погибшего военнослужащего группа украинских военных попала в засаду оккупантов.

Враг применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, поскольку враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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