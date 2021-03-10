Обострение на Донбассе: 21 обстрел за сутки, оккупанты накрыли ВСУ минами 120-го калибра

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе Красногоровки, Песков, Новозвановки, Золотого-4 и Опытного войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минского договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рассказали в штабе ООС.

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В пригороде Авдеевки, поселков Лебединский и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Троицкого, Пищевика и Железного российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00, 10 марта, обстрелов не зафиксировано.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.