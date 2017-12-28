Обмен пленными: Украина отказалась передавать важного свидетеля

Украина не передала запрашиваемого боевиками свидетеля по делу о сбитом малайзийском Boeing в небе над Донбассом летом 2014-го.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "Интерфакс-Украина".
"Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитом малайзийском Boeing ... Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах", - заявил Грицак.
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17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.
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