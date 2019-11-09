Обещанный мир не наступает: сообщили плохие новости с фронта

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрела ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также от полученных накануне ранений в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин" - ООС Фото: ІА "Вчасно

Российские боевики за эти сутки 11 раз обстреляли украинских защитников.

В результате один украинский боец ​​получил ранение, а один погиб, пишет пресс-центр Операции объединенных сил.

Район оперативно-тактического группировки "Восток" россияне обстреливали 3 раза:

Лебединский обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Водяное обстреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово российские боевики вели обстриз с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе потери: сообщили плохие новости

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне обстреливали 8 раз.

У Орехово осуществляли агрессию со БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку луганского россияне обстреливали позиции украинских защитников из автоматических гранатометов.

В районе Золотого вне участка разведения россияне стреляли по нашим военных из стрелкового оружия, а у Железного - из крупнокалиберных пулеметов.

С гранатометов различных систем и стрелкового оружия дважды обстреливали Зайцево.

Боевики вели обстрел неподалеку Южного из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Крымское обстреливали из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрела ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также от полученных накануне ранений в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский должен признать реальность и поставить крест на Минских соглашениях. Такое заявление опубликовала партия "Голос" Святослава Вакарчука в пятницу. "Сегодняшняя Россия не готова к конструктивному разговору. Она продолжает политику, начатую в 2014-м: создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри. Ожидаемая президентом Зеленским поездка на встречу в "нормандском формате" может принести только две вещи: групповую фотографию и принуждения Украина к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских сделках.