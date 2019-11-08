В Раде заговорили о выходе из Минских соглашений

Ожидаемая поездка Зеленского в Нормандский формат может принести только "мир" на условиях Москвы, предупреждают в парламенте. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский должен признать реальность и поставить крест на Минских соглашениях.

Такое заявление опубликовала партия "Голос" Святослава Вакарчука в пятницу.

"Сегодняшняя Россия не готова к конструктивному разговору. Она продолжает политику, начатую в 2014 году: создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри.

Ожидаемая президентом Зеленским поездка на встречу в Нормандском формате может принести только две вещи: групповую фотографию и принуждения Украина к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских сделках.

Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Но все должны понять: вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей на наших условиях пока нет возможности", - заявили в политсиле.

"Предлагаемый россиянами "мир" может принести только "русский мир" на всю территорию Украины. Мы должны создать программы действенной, реальной поддержки тех, кто готов переехать и кто переехал уже. И готовиться к деоккупации и реинтеграции в момент, когда она станет возможна" , - добавили в "Голосе".

Единственный эффективным путем назвали замораживание ситуации до усиления собственных позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича

Весной 2014-го Россия оккупировала Крым. Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.