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пятница, 19 февраля 2021 16:37

Объявлять войну ядерной России - самоубийство для Украины

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Украина не может воевать с Россией. Экономическое противостояние приведет к ухудшению отношений с международными партнерами.

Прекращать торговлю с Россией мы могли в 2014-м или в 2019-м году, когда продлили контракт на транзит российской нефти через нефтетранспортную систему Украины в Европу, рассказывает в интервью Gazeta.ua политолог Виктор Таран.

Автор: Украинское радио
  Виктор Викторович Таран - украинский политолог, публицист, общественный деятель, председатель Центра "Эйдос", сын политика Виктора Тарана и брат политолога Сергея Тарана
Виктор Викторович Таран - украинский политолог, публицист, общественный деятель, председатель Центра "Эйдос", сын политика Виктора Тарана и брат политолога Сергея Тарана

Что может значить фраза председателя Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука "признание всеми без исключения, что мы в состоянии войны, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны"?

Она странная, потому что он ничего нового не сказал. Можно посмотреть решения и постановления парламента прошлого созыва, в которых мы признавали факты российской агрессии, резолюции наших международных партнеров Европарламента и ООН, признают факты российской агрессии.

Какие это будет нести последствия для Украины?

На государственном уровне - указ, решение ВР, или это объявление военного положения, или это анонс нового

Объявление войны будет нести для нас большие риски и проблемы. Как только мы объявим Путину войну, то будем обязаны перекрыть транзит газа в ЕС. В этом случае первыми, кто нам перезвонит будут Ангела Меркель и Еммануель Макрон и по головке за это не погладят. После этого у Германии будет железный аргумент о запуске Северного потока-2.

Во-вторых объявлять войну ядерному государству... Это самоубийство, потому что Россия сможет полноценно ввести свои войска, которые мы не сможем сдержать.

Какие последствия имеет для Украины объявление войны?

Если посмотреть на расположение баз РФ, то увидим, что русские пойдут на Харьков уничтожив танковый завод. Логично, что введут войска с территорий оккупированного Донбасса. Песков уже заявил, что россияне будут "защищать своих граждан", а мы не забываем, что местные жители приняли российские паспорта.

И последнее - это вторжение из Крыма на Одессу и Мариуполь для захвата Приазовья и разблокирования Северо-Крымского канала.

Мы, к сожалению, не имеем технических возможностей, чтобы противостоять такому мощному удару.

Автор: АрмияИнформ
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Украина давно признала Россию агрессором

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А если прекратить экономические отношения с РФ: закроем Сбербанк, запретим ездить по нашей территории, летать над нашим небом, Закроем российские сети магазинов и корпораций?

Мы не можем этого сделать, потому что люди не поддержат. Если мы перекроем это все, то нанесем удар по собственному бизнесу. Это надо было делать в 2014-м году. Если бы мы прекратили сотрудничество с РФ 7 лет назад, то имели бы лучшую ситуацию.

Как заявления Кравчука влияют на наш международный имидж?

Они их не воспринимают, поскольку имеют тесные экономические связи, а мы в ловушке Минских соглашений. С самого Минске не сможем отказаться, потому что с РФ снимут санкции.

Все понимают, что конфликт заморожен, а заявления Кравчука воспринимают как шутки. Это нормальная реакция международного сообщества, потому что Леонид Макарович делает нелогичные заявления.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук планом "Б" назвал признание того, что на Донбассе идет война.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Автор: София Староконь
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