Нужна кровь: в Киевский госпиталь привезли раненых

В Киевский военный госпиталь привезли раненых / фото: Наталья Юсупова

В Киев прилетел новый борт с ранеными военными.

Привезли бойцов с ампутацией, лежащих, с тяжелыми ранами, пишет у себя на Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"Лето в самом разгаре и помощи очень мало, все на морях. А на передовой продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Враг не дремлет, ситуация на войне не радует. Каждый день в госпиталях раненым делают сложные операции и спасают жизни, спасибо нашим докторам и медицинского персонала. Мы и государство и каждый может помочь, наши воины защищают нас с вами и нашу землю. Помогайте, кто чем может", - пишет волонтер.

Нужна кровь, сдать можно в центре крови на территории госпиталя. Принимают с понедельника по четверг с 9-ти до 12-ти утра. Адрес - Киев, ул. Госпитальная 18 метро Печерская. При себе нужно иметь паспорт.

Прочие нужды - это пеленки под раны, кофе, чай, сахар, колбаса, сыр, соки, йогурты, вода, печенье, фрукты, овощи.

Из одежды - футболки, шорты, трусы.

Из лекарств - дексалгин и кетанов.

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"Волонтеров можно всегда найти в отделении травмы, на складах мы не сидим, покупаем и обеспечиваем раненых всем необходимым. Обращаться можно по тел 0673098899, просьба звонить по сути, на разговоры времени нет. Заранее благодарю за понимание. Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват", - добавляет Юсупова.

За четыре года войны в Донбассе почти 14 тыс. военных санитарных втрат. Из них 586 - совершили суицид. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.