НУкраинцев хотят выгнать из трехсторонних переговоров по Донбассу

Подтверждения этих слов со стороны ОБСЕ и других источников пока нет. Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Новая модератор политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сильви Берман призвала исключить украинцев, представляющих оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), из переговоров.

Представители ОРДЛО от Украины официально включены в процесс переговоров нотами МИД, заявил представитель Донецка в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Радио Донбасс.Реалии". Берман на посту модератора политической подгруппы ТКГ по Донбассу от ОБСЕ заменила посла Пьера Мореля.

"Она фактически повторила посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией в первый же день, хотя они таковыми не являются. Призвала для разблокировки работы политической подгруппы удалить нас – переселенцев оттуда. Но не призвала удалить судимую за терроризм Майю Пирогову", – сказал он.

Подтверждения этих слов со стороны ОБСЕ и других источников пока нет.

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9 июня прошлого года к консультациям ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в составе украинской делегации впервые привлекли представителей ОРДЛО - журналистов Гармаша и Дениса Казанского, а также юриста Вадима Горана. Для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявили и врача Константина Либстера. Они - внутренне перемещенные коренные жители Донбасса. Заседания ТКГ и подгрупп с 2020 года проходят в режиме видеоконференций. Берман - дипломат, занимавшая должности посла Франции в Китае и России. Первое заседание подгруппы, которое она модерировала, состоялось 6 июля. Когда представители России подключили к видеоконференции представительницу российских гибридных сил, блогершу Пирогову, украинская сторона отказалась участвовать в заседании. Пирогова осуждена в Украине за терроризм.