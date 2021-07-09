НУкраинцев хотят выгнать из трехсторонних переговоров по Донбассу

 
Ексклюзивы
1/5
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 108
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1143
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1143
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 936
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 468
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1332
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1323
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 180
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 675
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
19
16
16
2
25
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
&quot;Все называли его отцом&quot;: похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
Видео
Все видео
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Интервью
1/5
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 108
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 324
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2538
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 18
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 13:58

НУкраинцев хотят выгнать из трехсторонних переговоров по Донбассу

  Комментировать
НУкраинцев хотят выгнать из трехсторонних переговоров по Донбассу
Подтверждения этих слов со стороны ОБСЕ и других источников пока нет. Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Новая модератор политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сильви Берман призвала исключить украинцев, представляющих оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), из переговоров.

Представители ОРДЛО от Украины официально включены в процесс переговоров нотами МИД, заявил представитель Донецка в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Радио Донбасс.Реалии". Берман на посту модератора политической подгруппы ТКГ по Донбассу от ОБСЕ заменила посла Пьера Мореля.

"Она фактически повторила посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией в первый же день, хотя они таковыми не являются. Призвала для разблокировки работы политической подгруппы удалить нас – переселенцев оттуда. Но не призвала удалить судимую за терроризм Майю Пирогову", – сказал он.

Подтверждения этих слов со стороны ОБСЕ и других источников пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ разместила в оккупированном Крыму носители ядерного оружия - МИД

9 июня прошлого года к консультациям ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в составе украинской делегации впервые привлекли представителей ОРДЛО - журналистов Гармаша и Дениса Казанского, а также юриста Вадима Горана. Для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявили и врача Константина Либстера. Они - внутренне перемещенные коренные жители Донбасса.

Заседания ТКГ и подгрупп с 2020 года проходят в режиме видеоконференций. Берман - дипломат, занимавшая должности посла Франции в Китае и России. Первое заседание подгруппы, которое она модерировала, состоялось 6 июля. Когда представители России подключили к видеоконференции представительницу российских гибридных сил, блогершу Пирогову, украинская сторона отказалась участвовать в заседании. Пирогова осуждена в Украине за терроризм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НУкраинцев хотят выгнать из трехсторонних переговоров по Донбассу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 9297
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6966
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6094
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 4860
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 4752
Донбасс
Сержанта Курасова застрелил снайпер под Песками
Сержанта Курасова застрелил снайпер под Песками Просмотров: 270
Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе
Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе Просмотров: 648
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
19
 Просмотров: 3006
В тайных тюрьмах на Донбассе удерживают украинцев. Количество шокирует
В тайных тюрьмах на Донбассе удерживают украинцев. Количество шокирует Просмотров: 360
Оккупанты накрыли позиции ВСУ из гранатометов. Есть невосполнимые потери
Оккупанты накрыли позиции ВСУ из гранатометов. Есть невосполнимые потери Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
3
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 11263
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть