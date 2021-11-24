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Новые немецкие власти требуют от России прекратить войну на Донбассе и отдать Украине Крым

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Новые немецкие власти требуют от России прекратить войну на Донбассе и отдать Украине Крым
Новый канцлер Германии Олаф Шольц / Reuters

Новая правящая коалиция в Германии требует от России прекратить войну в Донбассе и вернуть Украине Крым.

В то же время, выступает за тесное сотрудничество с Москвой. Об этом со ссылкой на текст коалиционного соглашения пишет Spiegel.

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В тексте соглашения говорится, что новые немецкие власти готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважают также интересы партнеров в Восточной Европе.

"Требуем немедленно пресечь попытки дестабилизации Украины, насилие на Востоке Украины и незаконную аннексию Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины и снятию соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы выступаем за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в соглашении.

Кроме того, новая коалиция заявила о желании тесно сотрудничать с Россией по энергетическим вопросам и решению глобальных проблем. А также раскритиковала ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Также в соглашении декларируют намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.

Через два месяца торгов и согласований, продолжавшихся после выборов в Бундестаг 26 сентября, в парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция. Новым канцлером на четыре года стал лидер социал-демократов Олаф Шольц.

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  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
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