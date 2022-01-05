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среда, 05 января 2022 10:54

Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток

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Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Дончанку Марину Юрчак российские оккупанты похитили по дороге на работу. 26 марта 2020-го ее приговорили к 15 годам лишения свободы за "шпионаж". Фото: t.me/denisovaombudsman

Украинку Марину Юрчак пятый год незаконно удерживают органы оккупационной администрации РФ в Снежнянской исправительной колонии №127 в ОРДО.

После побоев у женщины сильно травмированы ноги, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Марина – химик-технолог из Донецка. Ее задержали 9 ноября 2017 года по дороге на работу. Родные искали ее в больницах и даже моргах. Только через несколько недель удалось выяснить, что Марину похитили представители так называемого "министерства госбезопасности ОРДО".

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"После задержания Марину Юрчак доставили в печально известную тюрьму "Изоляция", поскольку с начала российской вооруженной агрессии она писала посты в Twitter о том, что видела вокруг - откуда происходят обстрелы и куда следует российская военная техника", - рассказала Денисова.

Марину, как и всех заложников, возили на допросы в секретные тюрьмы так называемой МГБ в ОРДО, где выбивали признания. Каждый раз ее возвращали в "Изоляцию" избитой, а как-то она едва ходила – ноги почернели от зверских издевательств.

В апреле 2018 года Марину Юрчак перевели в донецкий СИЗО, а 26 марта 2020-го ее приговорили к 15 годам лишения свободы за "шпионаж".

В Снежнянской исправительной колонии №127 Марина тяжело работает швеей по 10-12 часов в сутки.

Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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Дата
05
января

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