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вторник, 04 января 2022 11:44

Омбудсмен заявила о критическом состоянии украинского военного, которого боевики приговорили к 17 годам

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Автор: t.me/denisovaombudsman
  Военнослужащего Юрий Гордийчук был незаконно приговорен в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы «диверсионную деятельность»
Военнослужащего Юрий Гордийчук был незаконно приговорен в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы «диверсионную деятельность»

Военнослужащеий Юрий Гордийчук незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО.

У мужчины серьезные проблемы со здоровьем - тонзиллит с последующим отеком горла, что вызывает удушье, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Юрий - старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

22 мая 2019 года его и еще семь военнослужащих при выполнении задания задержали в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2".

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Пятерых из них - Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордийчук.

В июне 2019 года Юрия незаконно приговорили так называемым "Верховным судом" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы диверсионную деятельность.

Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестокой пытке, которую Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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04
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