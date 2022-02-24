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пятница, 25 февраля 2022 02:10

"Никто з вас не вернется живим" - украинский защитник с передовой обратился к врагу

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&quot;Никто з вас не вернется живим&quot; - украинский защитник с передовой обратился к врагу
Лейтенант ВСУ призвал Россию убираться с украинской земли и предупредил ее о последствиях. Фото: скриншот с видео

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины, командир пехотной роты 56-й бригады ВСУ Семен Салатенко обратился к российским оккупантам.

Воин, стоя у своих бойцов, призвал врага покинуть украинские земли. Иначе "они узнают ярость и гнев" украинских защитников. И никто из российских захватчиков не останутся в живых.

"У нас нет ни страха, ни паники. Мы не сложим оружие и не позволим никаким тиранам, никаким убийцам диктовать нам собственную волю. Мы не отдадим ни одного миллиметра собственной земле. Возможно, это наше последнее видео. Я не знаю, был я хорошим человеком Это скажет только Бог.

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Но я знаю: я хороший гражданин и я хороший солдат. Я защищаю свои страны, ее залог в мире и щит, и меч во время войны. Кто бы вы ни были, сколько бы вас ни было – идите суды, и вы узнаете наш гнев и нашу ярость. Убирайтесь из нашей земли. Мы будем биться до последнего патрона, а когда и они кончатся, мы будем биться голыми руками.

Мы сразимся на земле, на воде и под землей. И в небе. Никто из вас не вернется отсюда живым. Вы все сдохнете, а наша страна будет цветущей и свободной. Слава Украине! Героям слава!", - сказал Салатенко.

Воины ВСУ, находящиеся на передовой в зоне операции Объединенных сил, обратились к украинцам. Бойцы заверили, что ситуация на фронте контролируема, а российский враг несет большие потери.

Также военные исполнили популярную среди украинцев песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".

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