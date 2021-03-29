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понедельник, 29 марта 2021 07:55

"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе

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&quot;Невозможно гарантировать безопасность&quot; - Мендель о выборах на Донбассе
Мендель напомнила, что 28 марта во 2 округах прошли довыборы в ВР. Фото: скриншот с YouTube

Центральная избирательная комиссия пока не может организовать выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Там невозможно гарантировать безопасность волеизъявления, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"Неподконтрольные районы 2 областей по объективным причинам остаются без возможности выбрать своих представителей в парламент. К сожалению, организовать процесс за линией столкновения ЦИК пока не может. Не имеют возможности приехать и наблюдатели. Речь идет о безопасности людей — как организаторов выборов, так и участников голосования. Гарантировать свободное волеизъявление в тех обстоятельствах, которые сложились на неподконтрольной части региона, сейчас, к сожалению, не получится. Отсюда — сложности с решением множества проблем жителей региона. Нет представителя, а значит некому заниматься многими вопросами людей", — сказала она.

Мендель напомнила, что 28 марта во 2 округах прошли довыборы в Верховную Раду. В части же Донбасса, например, в самом Донецке не выбирали депутатов уже 9 лет.

Мирный план урегулирования конфликта на востоке, который инициировала украинская власть, предполагает проведение свободных выборов, а с ними, по ее словам, и восстановление территорий, возвращения к обычной жизни без оружия, когда люди сами будут решать, кого хотят видеть своим представителем в парламенте.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе и следующие шаги по достижению мира с лидерами стран "нормандской четверки".

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Дата
29
марта

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