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четверг, 13 мая 2021 14:34

"Нет перспектив" - Арестович об освобождении пленных

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&quot;Нет перспектив&quot; - Арестович об освобождении пленных
Российская Федерация привязывает обмен пленными к политическим уступкам. Фото: facebook.com/otupivnich

В рамках обмена пленными с контролируемыми РФ силами на Донбассе Украина хочет вернуть 100 человек.

Россия привязывает обмен заключенными к политическим уступкам, заявил советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, передает "Украина 24".

"Это первый обмен, который мы планируем... под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач", - сказал Арестович.

По его словам, Россия проводит ту же политику, "что и всегда", а потому пока нет перспектив ждать обмена.

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Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает провести обмен заключенными.

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