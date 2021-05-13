В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 153
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 612
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 711
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 630
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1557
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2061
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
9
11
18
5
22
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице &quot;Від пацанки до панянки 5&quot;
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Видео
Все видео
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1539
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 99
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 07:23

В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине

  Комментировать
В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине
Сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе. Фото: "Укринформ"

Существует способ решить проблему русского и украинского языков в Украине.

Для решения языкового вопроса украинцам необходимо дать ощущение безопасности, а русскоязычным - ощущение того, что они такие же граждане, утверждает советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, передает "Украина 24".

"Несколько лет назад в Голландии было серьезное исследование по проблемам русского языка в Украине. Осуществляли его люди, хорошо знающие тему постконфликтного урегулирования в Азии и Африке. Они собрали в одном помещении тех, кто категорически за украинский язык, и тех, кто категорически за русский второй государственный, и дали им возможность ссориться, сколько хотят", - сказал он.

Психологи установили, что сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе. Для них язык - часть самоидентификации, русскоязычных сограждан они воспринимают как угрозу и пятую колонну. Русскоязычные же чувствуют себя в Украине людьми второго сорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон

Украина сама должна решить вопрос языкового строительства Украины. Его стратегия содержится в законах и Конституции. Директор Института украинского языка НАН Украины профессор Павел Гриценко считает, что язык не может быть предметом преговоров с Москвой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 8226
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6930
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5500
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4806
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 3789
Общество
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 216
Народные приметы 13 мая: сегодня узнаем, будет ли хорошим урожай пшеницы
Народные приметы 13 мая: сегодня узнаем, будет ли хорошим урожай пшеницы Просмотров: 90
Китайская вакцина CoronaVac эффективнее, чем предполагалось - исследование
Китайская вакцина CoronaVac эффективнее, чем предполагалось - исследование Просмотров: 189
Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая
Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая
 Просмотров: 153
Церковный праздник 13 мая - кого сегодня чтят
Церковный праздник 13 мая - кого сегодня чтят
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 56207
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть