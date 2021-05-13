В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине

Сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе. Фото: "Укринформ"

Существует способ решить проблему русского и украинского языков в Украине.

Для решения языкового вопроса украинцам необходимо дать ощущение безопасности, а русскоязычным - ощущение того, что они такие же граждане, утверждает советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, передает "Украина 24".

"Несколько лет назад в Голландии было серьезное исследование по проблемам русского языка в Украине. Осуществляли его люди, хорошо знающие тему постконфликтного урегулирования в Азии и Африке. Они собрали в одном помещении тех, кто категорически за украинский язык, и тех, кто категорически за русский второй государственный, и дали им возможность ссориться, сколько хотят", - сказал он.

Психологи установили, что сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе. Для них язык - часть самоидентификации, русскоязычных сограждан они воспринимают как угрозу и пятую колонну. Русскоязычные же чувствуют себя в Украине людьми второго сорта.

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Украина сама должна решить вопрос языкового строительства Украины. Его стратегия содержится в законах и Конституции. Директор Института украинского языка НАН Украины профессор Павел Гриценко считает, что язык не может быть предметом преговоров с Москвой.