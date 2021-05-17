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понедельник, 17 мая 2021 16:31

''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы

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В 2021 году Министерство обороны заложило сумму в 10 млрд грн на закупку новой техники. Вероятно, до конца года Вооруженные силы получат несколько единиц техники, в том числе новые БТР-4, бронеавтомобили и разведывательные комплексы.

В прошлом году военным закупили за счет госбюджета 11381 комплектов связи, 52 боеприпасы и три боевых корабля. Также для армии закупили 1143 единицы вооружения и военной техники и 120 летательных аппаратов.

Оружие армия Украины получила с начала года - читайте на Gazeta.ua

Комплекс "Нептун"

В 2020 году на вооружение Военно-морских сил поступил образец ракетного комплекса берегового базирования "Нептун". 15 марта первые образцы получили Военно-морские силы.

"Ракетный комплекс способен уничтожать надводные цели противника на расстоянии более 200 километров '', - говорит командующий флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. - К 2025 году мы планируем иметь три таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне".

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Эти машины необходимы для подготовки расчетов, которые в дальнейшем будут нести боевое дежурство и обслуживать серийные образцы.

Военно-морские силы Украины смогут рассчитывать на три дивизиона, два из которых должны контролировать Черное море, а еще один - Азовское.

В состав дивизиона входит 6 пусковых установок, позволяет сделать первый залп из 24 ракет. А общий штатный боезапас, включая транспортными и транспортно-заряжающими машинами, составляет 72 ракеты.

Боевые автомобили "Oncilla"

В апреле Вооруженные силы Украины получили польские бронированные машины Oncilla. Это польский версия украинского броневика "Дозор-Б", которая изготавливается по лицензии в Польше.

Такая машина стоит примерно $ 317 тыс. по государственному оборонному заказу 2020 года для ВСУ было приобретено 24 таких бронетранспортеры.

О закупке военной техники из Польши в прошлом году договорились украинский и польской президенты. К концу весны Вооруженные силы получат несколько единиц грузовиков Star. Их тестировать и возможно закупать вместо советских ГАЗ-66 "Шишига".

Беспилотник "Аист-100"

11 мая отечественный беспилотный авиационный комплекс "Аист-100" поступил на вооружение ВСУ. В стране планируют запустить его серийное производство.

"Аист" - уже известный дрон, проверенный в боевых условиях. Комплекс может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.

Автор: Минобороны
  В соответствии с приказом Минобороны №114 от 11 мая 2021 г. на вооружение Вооруженных Сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат ''Лелека-100''
В соответствии с приказом Минобороны №114 от 11 мая 2021 г. на вооружение Вооруженных Сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат ''Лелека-100''

Эта разработка от украинской компании DeViRo. '' Аиста '' активно использовали военные в зоне боевых действий на Донбассе. Через фронт прошло уже более сотни таких машин, которые передавали волонтеры. Теперь эту технику закупили централизованно.

Renault Trucks 4Х4

В середине апреля военные части связи различных видов получили французские грузовики Renault Trucks 4Х4.

эти автомобили, укомплектованные фургонами со спецоборудованием, придут на смену давно устаревшим радиостанциям на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, которые эксплуатируются еще со времен Радлянського Союза.

Автор: Генеральный штаб Вооруженных сил
  Французские Renault Trucks 4Х4 для Вооруженных сил Украины
Французские Renault Trucks 4Х4 для Вооруженных сил Украины

Сколько именно будет поставлен новых машин пока не сообщается. Есть информация о 14 единиц.

Локационная станция "Зоопарк-3"

В марте Вооруженные Силы Украины получили от предприятия "НПК" Искра "новую трехкоординатных радиолокационную станцию 35Д6М '' Зоопарк-3 '', которая способна работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Автор: Укроборонпром
  Радиолокационная станция 35Д6М на боевом дежурстве Воздушных Сил Украины
Радиолокационная станция 35Д6М на боевом дежурстве Воздушных Сил Украины

РЛС 19Ж6 является составной частью сил противовоздушной обороны, в частности как составляющая комплекса С-300, имеет дальность обнаружения до 360 километров. Также новая станция на порядок превосходит старый образец РЛС по количеству сопровождаемых целей (более 300 против 32).

Техника с консервации

Также Вооруженные силы ежемесячно получают восстановленную бронетехнику. в начале мая Житомирский бронетанковый завод передал партию боевых машин пехоты, которые были закуплены в прошлом году в Чехии.

В апреле модернизированные танки Т-72 отдал в механизированных бригад Киевский бронетанковый завод. В пяти машин установили новые двигатели и гусеницы от Т-80.

Автор: Укроборонпром
  Модернизации советских танков Т-72
Модернизации советских танков Т-72

Также Вооруженные силы в рамках госзаказа получили автоналивни станции, автомобили и боеприпасы.

Кроме того Львовский государственный авиационно-ремонтный завод отдал передало Воздушным силам Вооруженных сил Украины отремонтирован учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

Международная помощь

27 апреля из США в Украину передали большую партию вещей военного назначения. Лидака доставил системы управления и связи, запасные части к автомобилям '' Хаммер '', медицинское и тактическое снаряжение.

К концу месяца два американских катера типа "Айленд" отправят из американского Балтимора. Их должны получить ВМС Украины в рамках военной помощи от правительства США. Корабли уже получили названия и свои экипажи.

Украина еще в 2019 году получила турецкий ударный и разведывательный беспилотник Bayraktar TB2. Сейчас он базируется на границе с РФ и в центральной Украине. БПЛА получил известность после операций в Сирии, Ливии и, особенно, - после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

В планах украинского военного руководства получить такой беспилотник для Военно-морского флота. Bayraktar заниматься патрулированием акватории Черного и Азовского моря. Будут ли они вооружены ракетами сейчас неизвестно.

Автор: Gazeta.ua
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