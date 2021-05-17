''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы

В 2021 году Министерство обороны заложило сумму в 10 млрд грн на закупку новой техники. Вероятно, до конца года Вооруженные силы получат несколько единиц техники, в том числе новые БТР-4, бронеавтомобили и разведывательные комплексы.

В прошлом году военным закупили за счет госбюджета 11381 комплектов связи, 52 боеприпасы и три боевых корабля. Также для армии закупили 1143 единицы вооружения и военной техники и 120 летательных аппаратов.

Оружие армия Украины получила с начала года - читайте на Gazeta.ua

Комплекс "Нептун"

В 2020 году на вооружение Военно-морских сил поступил образец ракетного комплекса берегового базирования "Нептун". 15 марта первые образцы получили Военно-морские силы.

"Ракетный комплекс способен уничтожать надводные цели противника на расстоянии более 200 километров '', - говорит командующий флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. - К 2025 году мы планируем иметь три таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне".

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Эти машины необходимы для подготовки расчетов, которые в дальнейшем будут нести боевое дежурство и обслуживать серийные образцы.

Военно-морские силы Украины смогут рассчитывать на три дивизиона, два из которых должны контролировать Черное море, а еще один - Азовское.

В состав дивизиона входит 6 пусковых установок, позволяет сделать первый залп из 24 ракет. А общий штатный боезапас, включая транспортными и транспортно-заряжающими машинами, составляет 72 ракеты.

Боевые автомобили "Oncilla"

В апреле Вооруженные силы Украины получили польские бронированные машины Oncilla. Это польский версия украинского броневика "Дозор-Б", которая изготавливается по лицензии в Польше.

Такая машина стоит примерно $ 317 тыс. по государственному оборонному заказу 2020 года для ВСУ было приобретено 24 таких бронетранспортеры.

О закупке военной техники из Польши в прошлом году договорились украинский и польской президенты. К концу весны Вооруженные силы получат несколько единиц грузовиков Star. Их тестировать и возможно закупать вместо советских ГАЗ-66 "Шишига".

Беспилотник "Аист-100"

11 мая отечественный беспилотный авиационный комплекс "Аист-100" поступил на вооружение ВСУ. В стране планируют запустить его серийное производство.

"Аист" - уже известный дрон, проверенный в боевых условиях. Комплекс может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.

Автор: Минобороны В соответствии с приказом Минобороны №114 от 11 мая 2021 г. на вооружение Вооруженных Сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат ''Лелека-100''

Эта разработка от украинской компании DeViRo. '' Аиста '' активно использовали военные в зоне боевых действий на Донбассе. Через фронт прошло уже более сотни таких машин, которые передавали волонтеры. Теперь эту технику закупили централизованно.

Renault Trucks 4Х4

В середине апреля военные части связи различных видов получили французские грузовики Renault Trucks 4Х4.

эти автомобили, укомплектованные фургонами со спецоборудованием, придут на смену давно устаревшим радиостанциям на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, которые эксплуатируются еще со времен Радлянського Союза.

Автор: Генеральный штаб Вооруженных сил Французские Renault Trucks 4Х4 для Вооруженных сил Украины

Сколько именно будет поставлен новых машин пока не сообщается. Есть информация о 14 единиц.

Локационная станция "Зоопарк-3"

В марте Вооруженные Силы Украины получили от предприятия "НПК" Искра "новую трехкоординатных радиолокационную станцию 35Д6М '' Зоопарк-3 '', которая способна работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Автор: Укроборонпром Радиолокационная станция 35Д6М на боевом дежурстве Воздушных Сил Украины

РЛС 19Ж6 является составной частью сил противовоздушной обороны, в частности как составляющая комплекса С-300, имеет дальность обнаружения до 360 километров. Также новая станция на порядок превосходит старый образец РЛС по количеству сопровождаемых целей (более 300 против 32).

Техника с консервации

Также Вооруженные силы ежемесячно получают восстановленную бронетехнику. в начале мая Житомирский бронетанковый завод передал партию боевых машин пехоты, которые были закуплены в прошлом году в Чехии.

В апреле модернизированные танки Т-72 отдал в механизированных бригад Киевский бронетанковый завод. В пяти машин установили новые двигатели и гусеницы от Т-80.

Автор: Укроборонпром Модернизации советских танков Т-72

Также Вооруженные силы в рамках госзаказа получили автоналивни станции, автомобили и боеприпасы.

Кроме того Львовский государственный авиационно-ремонтный завод отдал передало Воздушным силам Вооруженных сил Украины отремонтирован учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

Международная помощь

27 апреля из США в Украину передали большую партию вещей военного назначения. Лидака доставил системы управления и связи, запасные части к автомобилям '' Хаммер '', медицинское и тактическое снаряжение.

К концу месяца два американских катера типа "Айленд" отправят из американского Балтимора. Их должны получить ВМС Украины в рамках военной помощи от правительства США. Корабли уже получили названия и свои экипажи.

Украина еще в 2019 году получила турецкий ударный и разведывательный беспилотник Bayraktar TB2. Сейчас он базируется на границе с РФ и в центральной Украине. БПЛА получил известность после операций в Сирии, Ливии и, особенно, - после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. В планах украинского военного руководства получить такой беспилотник для Военно-морского флота. Bayraktar заниматься патрулированием акватории Черного и Азовского моря. Будут ли они вооружены ракетами сейчас неизвестно.